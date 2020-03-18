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Общество

Кандидатуру на должность председателя Псковского облсовпрофа выдвинул профсоюз работников малого бизнеса

21.03.2020 17:40|ПсковКомментариев: 1

Фото со страницы Игоря Иванова

Псковский обком Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий выдвинул кандидатуру Игоря Олеговича Иванова на должность председателя СОП «Псковский облсовпроф».

Как сообщил на своей странице во ВКонтакте сам Игорь Иванов, на заседании Президиума Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, состоявшегося 20 марта, было принято единогласное решение выдвинуть его кандидатуру на должность главы СОП «Псковский областной совет профессиональных союзов», для дальнейшего избрания на ХХVI отчётно-выборной Конференции СОП «Псковский областной совет профессиональных союзов».

Член президиума Псковского обкома профсоюза, член Исполкома Центрального Совета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, заместитель председателя обкома профсоюза Игорь Евгеньевич Иванов, также высказал слова поддержки в адрес Игоря Олеговича Иванова, заверив, что на ХХVI отчётно-выборной Конференции СОП «Псковский облсовпроф» делегаты обкома профсоюза так же проголосуют за данного кандидата.

Источник: Псковская Лента Новостей
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