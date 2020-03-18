Общество

Мужчину, прибывшего в Псков самолетом из Москвы, отправили на карантин

По результатам осмотра пассажиров рейса Москва — Псков, прибывшего сегодня в столицу нашего региона, выяснилось, что признаков заболеваний коронавирусом у авиапутешественников нет.

При этом один из пассажиров оказался транзитным, но и него симптомов недомогания медики не выявили. У пассажира взяли анализ крови и отправили домой на двухнедельный карантин.

Глава региона Михаил Ведерников поблагодарил честного пассажира, не скрывшего факт того, что он возвращается из европейской страны.

«Если каждый будет так относиться к профилактическим мерам, многие риски будут автоматически сняты, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Пока действуем по факту поступления соответствующей информации, но планируем организовать постоянный термоконтроль на всех прибывающих рейсах».

Глава региона поблагодарил Роспотребнадзор по Псковской области за бдительность и оперативную реакцию на все изменения.