Общество

Профилактический рейд в рамках работы с многодетными семьями прошел в Опочецком районе

21 марта начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с участковым социальным работником ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Опочецкого района» Куракиной проведен профилактический рейд по адресу: Псковская область Опочецкий район д. Макушино, д. Мамоново и в г. Опочка ул. Автозаводская.

В ходе данного рейда осуществлен обход десяти домовладений, эксплуатирующих печное отопление, под роспись проинструктировано 10 граждан (из них 8 многодетных семей). Распространено 10 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, 10 памяток по предотвращению детской шалости с огнём, 10 памяток по предупреждению весенних палов и предупреждению лесных пожаров.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, разъяснен порядок действий в случае возникновения пожара.