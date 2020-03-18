Общество

Въезд для российских граждан, постоянно живущих за границей и приезжающих в Псков для продуктовых закупок, могут ограничить

В течение недели поток граждан через пропускные пункты Псковской области снизился более чем в 7 раз.

По-прежнему могут пересекать границу сотрудники диппредставительств и консульств, водители автомобилей и экипажи поездных бригад международного сообщения. В целом, как отмечают органы госвласти, по этому направлению контроль есть и безопасность обеспечена.

Вместе с тем, поток российских граждан через границу имеет совсем другую динамику. В основном, её формируют владельцы российских паспортов, которые на постоянной основе проживают за границей.

Как сообщается в Instagram губернатора области Михаила Ведерникова, «очень часто, пользуясь разницей в курсах валют, они продолжают приезжать за бытовыми покупками в Псковскую область. Ограничить их передвижение в настоящее время мы не имеем права, но это объективно формирует эпидемиологические риски».

Глава региона отмечается, что с просьбой отрегулировать этот вопрос администрация уже обратилась в Правительство РФ. «Такие бытовые потребности не должны быть поводом для занесения вируса в нашу страну», - подчеркнул Михаил Ведерников.