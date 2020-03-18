Общество

Михаил Ведерников рассказал про дистанционное управление из самоизоляции

Фото: РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который по собственной инициативе ушел на карантин с признаками ОРВИ и сдал тест на коронавирус, рассказал РИА Новости об особенностях дистанционного руководства регионом и нехватке живого общения.

Ранее во вторник Ведерников написал в своем аккаунте в Instagram, что «считает необходимым перестраховаться» после того, как почувствовал признаки ОРВИ. Глава региона решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине.

«Дистанционный режим работы – новый интересный вызов. Я привык всегда быть на прямом контакте с подчинёнными и с жителями области, выезжать на объекты и лично проверять выполнение поручений. Карантин дал возможность опробовать новые подходы с более плотным использованием всех доступных гаджетов», - рассказал Ведерников.

При этом, по его оценке, КПД заочной работы оказался «всё-таки ниже, чем в обычном режиме» при больших затратах времени. «График становится более затянутым, к тому же режим почти круглосуточной работы за монитором и телефоном дополнительно утомляет чисто физически… Живого общения, конечно, не хватает», - признался губернатор Псковской области.