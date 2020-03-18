Общество

Агрегатор для взаимопомощи во время эпидемии коронавируса запущен в России

Агрегатор «мывместе2020.рф», предназначенный для граждан и организаций, желающих помочь другим людям во время эпидемии коронавируса, запущен в России. С помощью новой площадки все желающие смогут примкнуть к волонтерскому движению, помочь нуждающимся или узнать последние новости о коронавирусе. Проект реализован силами Общероссийского народного фронта, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров.

По словам организаторов проекта, на данный момент большими компаниями созданы «горячие линии», проводятся бесплатные юридические консультации. Кроме того, запущены сервисы удаленной работы и дистанционного образования.

На онлайн-ресурсе есть специальный раздел для взаимопомощи под названием «Предложить помощь». Там можно размещать сведения о тех вещах, которыми люди готовы поделиться с другими: продуктах, средствах или услугах.

Сообщество является добровольческим и примкнуть к нему могут все желающие. Волонтеры смогут найти на сайте информацию о людях, нуждающихся в адресной помощи и помочь им.

Ранее волонтерские организации ОНФ, ВОД «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров заявили о создании добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах.

#мывместе