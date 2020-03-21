Общество

Группа компаний «Спектр» приступила к подготовке проектирования исторического парка «Россия — моя история» в Пскове

Фото со страницы https://www.instagram.com/gpspectr.ru/

Группа компаний «Спектр» начала подготовку проектирования исторического парка «Россия — моя история», который войдет в первую очередь строительства Гуманитарно-спортивного центра.

«Данный комплекс будет построен на территории, смежной со стадионом «Электрон», с сохранением бассейна, футбольного поля, а также созданием потенциально новых объектов, например, гребной базы, - отмечается в сообщении компании, размещенном на официальной странице в Instagram. - При этом, восстанавливая старые и создавая новые спортивные объекты, в рамках данного проекта не забываем о культурной части. Комплекс начнётся именно с исторического парка «Россия — моя история», который будет являться интерактивным музеем. И это лишь малая часть того, что будет реализовано в рамках данного проекта — в планах открытие духовно-просветительского комплекса, площадок для занятий спортом на свежем воздухе и парковой зоны с обустройством Зеленого театра».

В группе компаний подчеркивают, что «переоценить важность проекта сложно, ведь за судьбу всем известного стадиона «Электрон» долго боролись неравнодушные горожане». Подписчикам предлагают следить за новостями аккаунта, пока специалисты начинают изыскательскую деятельность на данной площадке.