Общество

Фотофакт: На железнодорожном вокзале рассказывают об истории Пскова с ошибками

На железнодорожном вокзале предлагают альтернативную историю Пскова. Ошибки, или, скорее, опечатки обнаружили путешественники, пишет «МК в Пскове».



Фото здесь и далее: «МК в Пскове»

Летом 2019 года, в преддверии Международных Ганзейских дней, на вокзале разместили информационные материалы с историческими фактами о Псковщине. Информбанеры и стенды выполнены качественно, выглядят привлекательно, и тем досаднее ошибки, на которые обращают внимание горожане и гости Пскова.

Так, на одном из стендов употребляются не характерные для Пскова выражения «в Запсковье» и «в Завеличье».

А на хронологической ленте, размещенной на стене коридора, указано, что время бурного развития торговли Псковской республики с ганзейскими европейскими городами пришлось на VIII, а не XV век.