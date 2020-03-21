Общество

Нарезали колеи по покойным - себежанин возмущен работами на братском захоронении в Дубровке

Жителя Себежа возмутило, как проводятся работы по благоустройству братской могилы и замене обелиска на братском захоронении воинов Советской Армии и партизан в деревне Дубровка. Об этом он сообщил в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, рабочие разворотили захоронение и даже «буксовали и нарезали колеи по покойным».

В доказательство своих слов он приложил к сообщению фотографии.

Однако некоторые пользователи в комментариях отметили, что выводы о качестве работ делать преждевременно, пока они еще не завершены.

Отметим, что братская могила расположена в центре деревни, у шоссейной дороги Опочка-Полоцк. Захоронено 32 человека, из них воинов - 29, партизан - 3. Имена известны. В 1965 году здесь был установлен обелиск из железобетона, который венчает орден Отечественной войны.

Фото: Александр Горохов, ВКонтакте