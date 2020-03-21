Общество

МЧС разослало псковичам предупреждение об обязательной самоизоляции при возвращении из-за границы

Псковичи получили рассылку от ГУ МЧС России по Псковской области, в которой всех прибывших из-за границы предупредили, что они обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали читатели, получившие такие сообщения.

По их словам, в СМС-сообщениях указан телефон горячей линии 8-800-555-49-43 (или 112), а также рекомендация обратиться за подробностями на сайт Роспотребнадзора.

Напомним, ранее федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уведомила жителей Псковской области, что «гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и соблюдать двухнедельный карантин у себя дома.

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В ведомстве уточнили, что две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.