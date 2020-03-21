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Общество

Псковские отделения ПФР работают в штатном режиме, но с усиленными мерами по санобработке

22.03.2020 10:48|ПсковКомментариев: 0

Все учреждения Пенсионного фонда России в Псковской области работают в штатном режиме. Вместе с этим в условиях распространения коронавирусной инфекции во всех клиентских службах ПФР региона усилены меры санитарной обработки помещений, несколько раз в день проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений. Об этом сообщила управляющий отделения ПФР по Псковской области Наталья Мельникова на сайте губернатор60.рф, отвечая на вопрос пользователя.

Пскович отметил, что его беспокоит вопрос карантинных мероприятий. «Закрываются все заведения и отменяются мероприятия, люди уходят на домашний карантин, а отделения пенсионного фонда продолжают работать, и там собираются люди пожилого возраста из группы риска. Я не эпидемиолог, но, кажется, это потенциальный источник распространения вируса», - отметил он.

В ответ Наталья Мельникова сообщила, что в связи с высокой социальной значимостью услуг, оказываемых органами Пенсионного фонда, полностью прекратить прием граждан не представляется возможным. Она также заверила, что сотрудники ПФР, осуществляющие прием граждан, обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. При необходимости (если посетитель пришел на прием с признаками ОРВИ) выдаются маски и гражданам.

В кабинках при проведении приема соблюдается необходимая безопасная дистанция.

Она напомнила, что псковичам рекомендуется для получения государственных услуг воспользоваться цифровыми сервисами ПФР.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о принятии мер по ограничению приема граждан. Вся подробная информация будет доведена до сведения населения через региональные и районные СМИ», - заключила Наталья Мельникова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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