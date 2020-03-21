Общество

Ложноположительный результат теста на коронавирус выявлен у мальчика из детского сада «Ягодка» в Пскове

Ложноположительным результат теста на коронавирус оказался у мальчика из детского сада № 56 «Ягодка» в Пскове, а не у его сестры, как сообщалось ранее. Информацию уточнили в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

«В отчетах смешались брат и сестра из одного садика. У мальчика первый тест ложноположительный, второй - отрицательный. Сдали кровь для получения более точного результата. Сестра, мать и 12 детей из группы мальчика, как того требует процедура, тоже сдали тесты. Результаты еще ждем», - пояснили специалисты.

Кроме того, эксперты призвали жителей Псковской области быть более чуткими друг к другу, и тем более к детям., не подвергать их жесткому прессингу, как это уже происходило ранее. «Экспресс-тесты совсем не так надежны, и после них всегда идет серия перепроверок», - добавили в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

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Рекомендация для всех, кто ходит в «Ягодку» - дождаться предписаний по дальнейшим действиям. «Контактов у детей с приезжими из-за границы не было, подхватить вирус было неоткуда», - уверяют специалисты.