Региональное управление Росгвардии приглашает принять участие в фотоконкурсе

Управления Росгвардии по Псковской области приглашает принять участие во всероссийском фотоконкурсе «В объективе Росгвардия», который проводится в целях развития и популяризации творчества в области фотографии, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании, повышения престижа службы в войсках национальной гвардии и формирования объективного общественного мнения о служебно-боевой деятельности подразделений ведомства.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мероприятия фотоконкурса проводятся в два этапа: первый - с 1 марта по 1 августа 2020 года состоится в округах, второй - с 1 по 31 октября 2020 года – в Москве. Участниками фотоконкурса могут быть военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал войск национальной гвардии, члены их семей, граждане Российской Федерации.
По результатам фотоконкурса будет определен обладатель гран-при фотоконкурса (из числа участников вне зависимости от номинаций), победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации. Лауреатам фотоконкурса будут вручены специальные призы и дипломы. В церемонии награждения лауреатов примет участие руководство Росгвардии.
Выставка фоторабот лауреатов фотоконкурса «В объективе Росгвардия» будет экспонироваться в ведущих выставочных залах Москвы, образовательных и государственных учреждениях.
Заявки, фотоработы и портретные фото авторов-участников первого этапа фотоконкурса необходимо направлять в Управление Росгвардии по Псковской области на адрес электронной почты: rosgvard60@mail.ru.