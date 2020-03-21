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Общество

Патриарх Кирилл призвал верующих помогать всем нуждающимся в условиях пандемии коронавируса

22.03.2020 13:59|ПсковКомментариев: 0

Общество, несмотря на распространение коронавируса, должно сохранять единство и оказывать посильную помощь нуждающимся в ней, соблюдая при этом все рекомендации врачей. Об этом в воскресенье сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве, пишет ТАСС.

«Несмотря на эту инфекцию, которая как бы провоцирует отчуждение одного человека от другого, сохраняя все предписания, чтобы не быть разносчиками этой инфекции, мы не должны забывать наших ближних, в меру сил и возможностей оказывать им помощь. Сегодня в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие, лишенные иногда возможности даже за продуктами сходить. Оберегая себя и ближних от распространения инфекции, ни в коем случае не становясь источниками распространения, мы должны помнить, что никто не отменял совершения добрых дел», - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих не забывать о соблюдении правил гигиены и медицинских рекомендаций. «Соблюдая все санитарные правила, ни в коем случае не игнорируя эти правила, мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, и одновременно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины, подчиняясь санитарным правилам», - подчеркнул патриарх.

Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса должна стать поводом задуматься об уязвимости цивилизации, несмотря на все ее технические и научные достижения. «Этот кризис, связанный с появлением болезни, должен помочь понять, что в каком-то очень большом кризисе, связанном с самоуверенностью и гордыней, пребывает сегодня человеческая цивилизация», - добавил патриарх Кирилл.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавируса и утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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