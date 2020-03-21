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Общество

В Роспотребнадзоре призвали принимать душ не более пяти минут

22.03.2020 16:43|ПсковКомментариев: 0

Лучший способ сэкономить воду - принимать быстрый душ, рассказали специалисты Роспотребнадзора. Рекомендации по грамотному использованию воды они дали в честь Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта, пишет «Доктор Питер».

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о глобальной проблеме - нехватке пресной воды и рассказали, как сэкономить этот ресурс. По их мнению, лучший способ - быстрый душ.

«Принимать душ надо не более пяти минут. Проблема нехватки воды затрагивает четверых из каждых десяти человек. Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, эксперты рекомендуют отключать электроприборы, если ими не пользуются: «Сейчас 90% производства электроэнергии связано с интенсивным использованием водных ресурсов. Отключая электроприборы, когда они не используются, мы способствуем снижению выработки энергии».

Наконец, необходимо грамотно делать покупки. Например, на производство одной пары джинсов уходит десять тысяч литров воды, а это равносильно десятилетней норме потребления воды человеком. Закупка товаров у ответственных поставщиков может оказать большое влияние на потребление воды и других важных ресурсов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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