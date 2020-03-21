Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 367 человек

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 61 до 367 за последние сутки. Из новых случаев 54 зафиксированы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва - 54 случая, Новгородская область - 1 случай, Кировская область - 2 случая, Архангельская область - 1 случай, Брянская область - 1 случай, Удмуртская Республика - 2 случая», - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.

Согласно данным штаба, на данный момент выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах отмечается снижение.