Общество

Михаил Ведерников рассказал об истории Могилы Неизвестного солдата в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал своим подписчикам в Instagram об истории одного из самых известных мемориалов Псковской области, посвященных Великой Отечественной войне, - Могиле Неизвестного солдата в Пскове.



Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Глава региона напомнил, что этот памятник, как и многие другие аналогичные в России, посвящен всем Защитникам нашей Родины, которые погибли, не оставив ни имени, ни звания.

«Всего пропали без вести или попали в плен более 3,4 млн человек - но подсчеты ведутся до сих пор, как и поиск павших бойцов. Псковский мемориал отличается от других тем, что нам известны обстоятельства гибели захороненного здесь бойца. Он погиб при отступлении Красной Армии на 18-й день войны в районе деревни Батьковичи.

Его выловили в реке и похоронили местные жители, а в 1974 году перезахоронили на территории мемориала. В процессе были обнаружены личные вещи погибшего - стеклянная фляга и столовая ложка - которые были переданы в Псковский музей-заповедник», - поделился он.

«В год 75-летия Победы мы вновь вспоминаем каждого, кто отдал свою жизнь ради Великой Победы, кто защищал свой дом и семью от безжалостных захватчиков. Вечная им память и слава!», - заключил Михаил Ведерников.