Общество

Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта

Министерство культуры Российской Федерации рекомендует кинотеатрам приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры, сообщается на сайте ведомства.

В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений - музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

С 19 марта 2020 года режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы, введен во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Добавим, что председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в свою очередь в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что временное закрытие кинотеатров в РФ из-за распространения коронавируса станет лучшим решением для бизнеса в текущей ситуации, поскольку в ближайшее время показывать будет нечего из-за переноса крупных релизов. Он также поделился мнением, что последствия этого бизнес будет ощущать как минимум до конца года.