Общество

Число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло в Псковской области до 21

На данный момент в Псковскую инфекционную больницу госпитализированы 27 человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Снижение обусловлено отсутствием симптомов у значительного числа обследованных пациентов: часть была переведена в другие учреждения, часть - выписана домой», - уточнил он.

При этом глава региона отметил, что число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло до 21. Предварительно подтвердились по результатам экспресс-тестов 6.

«Что касается детского сада «Ягодка» - с понедельника группа, где занимался мальчик с ложноположительным диагнозом, отправляется на карантин до получения результатов повторного анализа. В помещениях проведена дезинфекция», - заключил Михаил Ведерников.