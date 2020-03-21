Общество

Псковичка выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 80 000 рублей

Псковичка Инна Милкова выиграла у знатоков 80 000 рублей в первой программе юбилейного, 45-го сезона игры «Что? Где? Когда?», эфир которой показали 22 марта на Первом канале.

В первой игре приняли участие самые юные игроки клуба. В составе команды «Дети XXI века» - старшеклассники и студенты первых курсов московских вузов.

Вопрос псковички включили в блиц по три вопроса, на каждый из которых знатокам дается по 20 секунд на обсуждение. Прозвучал он так: «Наездники попеременно взлетали на холм и резко останавливали коней на вершине. Что появилось в результате?».

Знатоки не смогли уложиться в отведенные 20 секунд и воспользовались сэкономленной дополнительной минутой, но и она им не помогла дать верный ответ.

Один из игроков, Павел Журавлев, предположил, что речь идет о некоем спортивном снаряде - например, велосипеде или скейтборде, и оказался весьма далек от истины.

На самом деле речь шла о скульптуре «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, которую Этьен Фальконе создал под впечатлением от описанной в вопросе ситуации.

Добавим, что в целом знатокам команды «Дети XXI века» удалось одержать победу над телезрителями в первой игре сезона со счетом 6:4.

В декабре 2018 года Инна Милкова уже выигрывала в этой телепередаче - тогда приз за хороший вопрос составил 100 тысяч рублей. Знатоки дали правильный ответ, но только после того, как взяли дополнительную минуту в кредит.