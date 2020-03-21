Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Резиновые сапоги: за и против
Легендарный БГ в Пскове!
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Общество 21.03.2020 22:2624 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 23.03.2020 00:001 Михаил Ведерников пожелал всем хорошо выспаться перед началом непростой недели 22.03.2020 23:170 Псковичка выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 80 000 рублей 22.03.2020 22:300 Число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло в Псковской области до 21 22.03.2020 21:580 Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 22.03.2020 19:020 Михаил Ведерников рассказал об истории Могилы Неизвестного солдата в Пскове
 
 
 
Самое популярное 20.03.2020 16:117 В Псковской области у 13 человек подозревают коронавирус 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 20.03.2020 07:3621 Суд вынес решение о принудительной госпитализации псковички после контакта с зараженными коронавирусом 21.03.2020 22:2624 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 20.03.2020 17:190 Митрополит Тихон обратился к верующим с необычной просьбой. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичка выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 80 000 рублей

22.03.2020 23:17|ПсковКомментариев: 0

Псковичка Инна Милкова выиграла у знатоков 80 000 рублей в первой программе юбилейного, 45-го сезона игры «Что? Где? Когда?», эфир которой показали 22 марта на Первом канале.

В первой игре приняли участие самые юные игроки клуба. В составе команды «Дети XXI века» - старшеклассники и студенты первых курсов московских вузов.

Вопрос псковички включили в блиц по три вопроса, на каждый из которых знатокам дается по 20 секунд на обсуждение. Прозвучал он так: «Наездники попеременно взлетали на холм и резко останавливали коней на вершине. Что появилось в результате?».

Знатоки не смогли уложиться в отведенные 20 секунд и воспользовались сэкономленной дополнительной минутой, но и она им не помогла дать верный ответ.

Один из игроков, Павел Журавлев, предположил, что речь идет о некоем спортивном снаряде - например, велосипеде или скейтборде, и оказался весьма далек от истины.

На самом деле речь шла о скульптуре «Медный всадник» в Санкт-Петербурге, которую Этьен Фальконе создал под впечатлением от описанной в вопросе ситуации.

Добавим, что в целом знатокам команды «Дети XXI века» удалось одержать победу над телезрителями в первой игре сезона со счетом 6:4. 

В декабре 2018 года Инна Милкова уже выигрывала в этой телепередаче - тогда приз за хороший вопрос составил 100 тысяч рублей. Знатоки дали правильный ответ, но только после того, как взяли дополнительную минуту в кредит.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 625 человек
23.03.2020, 00:001 Михаил Ведерников пожелал всем хорошо выспаться перед началом непростой недели 22.03.2020, 23:170 Псковичка выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 80 000 рублей 22.03.2020, 22:300 Число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло в Псковской области до 21 22.03.2020, 22:262 Российские экспортеры не выиграют на этот раз на ослаблении рубля из-за коронавируса - эксперты
22.03.2020, 21:580 Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 22.03.2020, 21:390 Вьетнам запретил въезд иностранцам 22.03.2020, 21:170 Юным поэтам Псковской области предложили принять участие в конкурсе к 75-летию Победы 22.03.2020, 20:552 В Минпромторге рекомендовали магазинам делать запасы на 60 дней
22.03.2020, 20:324 Россия отправила медиков и оборудование в Италию на борьбу с коронавирусом 22.03.2020, 20:111 За два месяца в Псковской области зарегистрировано 4 ДТП с участием велосипедистов 22.03.2020, 19:490 Рейтинг политической активности. 16-22 марта 22.03.2020, 19:481 У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
22.03.2020, 19:255 Три четверти бюджета страны расходуется нецелесообразно - Счетная палата РФ 22.03.2020, 19:020 Михаил Ведерников рассказал об истории Могилы Неизвестного солдата в Пскове 22.03.2020, 18:390 Туроператоры заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж 22.03.2020, 18:250 Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет
22.03.2020, 18:170 Генеральный прогон спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» прошел в Псковском драмтеатре. ВИДЕО 22.03.2020, 17:520 Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области в понедельник 22.03.2020, 17:283 Росавиация приостановила авиасообщение почти со всеми странами 22.03.2020, 17:060 Пожар в Великих Луках унес жизнь 58-летней пенсионерки
22.03.2020, 16:430 В Роспотребнадзоре призвали принимать душ не более пяти минут 22.03.2020, 16:285 Число зараженных коронавирусом в России выросло до 367 человек 22.03.2020, 15:550 Женщину насмерть сбил в городе Дно автомобиль с надписью «Отвернись». ФОТО 22.03.2020, 15:325 Псковские умельцы запатентовали легкий способ «переобуть» автомобиль при смене сезонов
22.03.2020, 15:071 Водитель чудом избежал столкновения с лосем на трассе Псков - Гдов. ВИДЕО 22.03.2020, 14:4629 Богатые россияне стали массово закупать аппараты ИВЛ 22.03.2020, 14:240 Региональное управление Росгвардии приглашает принять участие в фотоконкурсе 22.03.2020, 13:595 Патриарх Кирилл призвал верующих помогать всем нуждающимся в условиях пандемии коронавируса
22.03.2020, 13:370 Телемост «Интерактивная составляющая в работе современного музея» провели сотрудники «Михайловского» и «Дома Языковых» 22.03.2020, 13:264 Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля на улице Технической в Пскове 22.03.2020, 13:1621 Фотофакт: На железнодорожном вокзале рассказывают об истории Пскова с ошибками 22.03.2020, 12:510 Нарезали колеи по покойным - себежанин возмущен работами на братском захоронении в Дубровке
22.03.2020, 12:239 В правительстве назвали ответственных за обвал цен на нефть 22.03.2020, 11:590 Новый антирекород коронавируса - почти 800 умерших за сутки в Италии 22.03.2020, 11:373 В ОЭЗ «Моглино» заверили, что угроза коронавируса не повлияла на графики реализации проектов ее резидентов 22.03.2020, 11:293 Ложноположительный результат теста на коронавирус выявлен у мальчика из детского сада «Ягодка» в Пскове
22.03.2020, 11:150 В продуктовых магазинах появится оплата по лицу 22.03.2020, 10:480 Псковские отделения ПФР работают в штатном режиме, но с усиленными мерами по санобработке 22.03.2020, 10:252 «Аэрофлот» приостановил полеты в Индию, Швецию и Финляндию 22.03.2020, 10:036 МЧС разослало псковичам предупреждение об обязательной самоизоляции при возвращении из-за границы
22.03.2020, 09:4212 В Пскове и Великих Луках организуют бесплатную раздачу медицинских масок 22.03.2020, 09:2719 Группа компаний «Спектр» приступила к подготовке проектирования исторического парка «Россия — моя история» в Пскове 22.03.2020, 09:190 Таксисты всего мира отмечают сегодня свой профессиональный праздник 22.03.2020, 08:581 Правительство обнулит таможенные пошлины на лекарства и медицинские изделия
22.03.2020, 00:017 Стихами своего любимого поэта поделился с подписчиками в Instagram Михаил Ведерников 21.03.2020, 22:2624 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 21.03.2020, 22:180 В «Михайловском» досрочно приступили к санитарным работам, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного турпотока 21.03.2020, 22:000 Мастер парковки в Овсищах «зацепил» четыре машины
21.03.2020, 21:300 В Великом Новгороде появился первый пациент с подозрением на COVID-19 21.03.2020, 21:121 На улице Поземского залатали старые ямы. ФОТО 21.03.2020, 21:040 Агрегатор для взаимопомощи во время эпидемии коронавируса запущен в России 21.03.2020, 21:007 Михаил Ведерников рассказал про дистанционное управление из самоизоляции
21.03.2020, 20:390 Профилактический рейд в рамках работы с многодетными семьями прошел в Опочецком районе 21.03.2020, 20:072 Интерактив: спасибо, что убрали мусор на Красноармейской набережной 21.03.2020, 19:475 Приезд в Санкт-Петербург сейчас может быть опасен - губернатор Беглов 21.03.2020, 19:080 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны
21.03.2020, 18:560 Снег обещают в воскресенье жителям Псковской области 21.03.2020, 18:410 Сезон краж велосипедов и мопедов начался в Пскове 21.03.2020, 18:251 Не следовать опасной весенней традиции призывает псковичей МЧС 21.03.2020, 18:090 «Русский Реквием» сыграют онлайн лучшие артисты Москвы под управлением дирижера Николая Хондзинского
21.03.2020, 18:000 ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за пандемии коронавируса 21.03.2020, 17:450 Сайт, посвященный памяти старца Иоанна Крестьянкина, появился в сети Интернет 21.03.2020, 17:404 Кандидатуру на должность председателя Псковского облсовпрофа выдвинул профсоюз работников малого бизнеса 21.03.2020, 17:309 Въезд для российских граждан, постоянно живущих за границей и приезжающих в Псков для продуктовых закупок, могут ограничить
21.03.2020, 17:222 Нетрезвого гражданина на мопеде «Белка» остановила дорожная полиция в Пыталовском районе 21.03.2020, 17:110 Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса 21.03.2020, 16:360 Мужчину, прибывшего в Псков самолетом из Москвы, отправили на карантин 21.03.2020, 16:230 В Пскове обнаружена фальшивая пятитысячная купюра
21.03.2020, 16:041 Кардинальная перестройка молодежной политики в регионе дала свои позитивные результаты, по мнению главы региона 21.03.2020, 15:380 В Опочке продолжается капитальный ремонт автобусной станции 21.03.2020, 15:192 Разыскиваются очевидцы потасовки между неизвестным и водителем, сбившим девочку на улице Леона Поземского 21.03.2020, 15:040 Музей-заповедник «Михайловское» представляет на выставке в Москве пушкинские силуэты работы Александра Стройло
21.03.2020, 14:480 Конфликт из-за женщины стал причиной убийства псковича 21.03.2020, 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 21.03.2020, 14:268 В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких 21.03.2020, 14:202 Пассажиры самолета «Москва-Псков» были досмотрены в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.