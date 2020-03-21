Общество

Михаил Ведерников пожелал всем хорошо выспаться перед началом непростой недели

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал всем хорошо выспаться и набрать сил перед началом непростой недели, наполненной новыми вызовами. Свои пожелания он озвучил в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, впереди непростая рабочая неделя, наполненная новыми вызовами. Поэтому, искренне желаю всем хорошо выспаться и набраться сил. В особенности это касается тех, кто в круглосуточном режиме работал в эти выходные (нас было немало!)», - написал он.

При этом глава региона отметил, что времени на полноценный отдых нет, но здоровье нужно беречь.

«Благодарю за бдительность и труд!» - заключил Михаил Ведерников.