Общество

Почти 300 тысяч рублей взысканы с безосновательно обогативщегося пушкиногорца

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что один из жителей района после приобретения жилья на средства материнского капитала не исполнил взятую на себя обязанность по оформлению жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, в том числе двух своих детей, а также подарил это жилье третьему лицу.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании в пользу государства суммы неосновательного обогащения в размере более 299 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора, на ответчика возложены соответствующие обязанности.