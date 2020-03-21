Общество

Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России

Портал ТурСтат ко Всемирному дню водных ресурсов представил рейтинг самых лучших и красивых озер России для отдыха.

Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года.

Байкал, Ладога и Селигер в первой тройке самых посещаемых российских озер.

В первую десятку озер России входят озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии, Селигер в Тверской области, Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Якты-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.