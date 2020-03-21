Общество

«Прямая линия» с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой состоится сегодня вечером

Сегодня, 23 марта, в 18.30 в пресс-центре Псковского облсовпрофа начнет работу «прямая линия» с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой. В разговоре также примет участие заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич. Лидеры регионального профсоюзного движения обсудят социально-экономическую обстановку в Псковской области, выскажут свое мнение о поправках в Конституцию РФ, ответят на поступившие вопросы.

Вопросы на «прямую линию» можно направить на электронную почту proforg1710@yandex.ru; в мессенджер WhatsApp +7-921-113-26-22 (и во время эфира также) или оставить их в сообщениях групп Псковского областного совета профсоюзов в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Также вопросы принимаются по телефону (8112) 72-85-03 (с перерывом с 13.00 до 14.00).