Общество

Кабмин распорядился приостановить диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство России приняло решения приостановить проведение диспансеризации в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в опубликованном распоряжении.

Ранее сообщалось, что в Москве начали закрываться фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта из-за осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение в минувшую субботу дал Роспотребнадзор.

По последним данным, по всему миру заразились более 300 тысяч человек, больше всего в Европе. В России подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. На всей территории страны введён режим повышенной готовности.