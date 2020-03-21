Общество

28 марта в Псковской области отключат подсветку административных зданий и памятников архитектуры

28 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли-2020», в ходе которой Всемирный Фонд охраны природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В этот день с 20:30 до 21:30 по местному времени во всём мире свою подсветку погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в российских городах. Псковская область ежегодно принимает участие в акции: отключается подсветка административных зданий, памятников архитектуры. Предприниматели и жители города также могут присоединиться к акции и отключить электричество в своих домах.

Ключевой темой акции 2020 года станет экологический активизм. Речь о людях, которые собирают батарейки в собственном подъезде, чтобы правильно их утилизировать, находят и останавливают нелегальные рубки леса, организуют эко-уроки и благотворительные мероприятия у себя в школе, университете или в кругу друзей. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие природы и желание ее сохранить.

Экологическая акция пройдёт под лозунгом «Каждый может!» и будет сфокусирована на пяти сферах экологического активизма: экопросвещение, ответственное потребление, борьба с нелегальными рубками, волонтерство в заповедниках и национальных парках, а также организация «эко»-благотворительных мероприятий.