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Общество

Региональный координатор проекта «Крепкая семья» Елена Полонская поделилась 10 добрыми советами родителям в условиях карантина

23.03.2020 11:29|ПсковКомментариев: 1

Региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Елена Полонская поделилась 10 добрыми советами родителям в условиях карантина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова. 

«Эпидемия коронавируса поставила всех в неожиданную ситуацию: наши дети стали намного больше находиться дома, учась дистанционно, а на нас свалилось много новых обязанностей и тревог», - сказала она и рассказала, что надо делать, чтобы этот временный период прошел с максимальной пользой.

«Нам родителям, просто необходимо транслировать детям уверенность и позитив, ведь они копируют нас сейчас и в будущем, - считает она. - Надеюсь, что наши добрые советы помогут достойно и с пользой прожить карантин. Ведь испытания, при правильном к ним отношении, делают нас сильнее!

  • Будьте позитивны! Нам, родителям, важно побороть панические настроения, негатив в отношении школы, страны, а то и жизни в целом. Мы имеем право на мнение, но не должны отравлять негативом жизнь наших детей.
  • Режим труда и отдыха – основа жизни! Составьте расписание жизни в условиях карантина, обсудите на семейном совете, и соблюдайте его всей семьёй. Сначала трудно, потом втянитесь, очень помогает внести систему в многозадачность дня.
  • Соблюдайте цифровую гигиену… и этику! Он-лайн обучение, конечно, увеличивает пребывание в сети, но это не означает, что у ребёнка надо отнять гаджеты на все другие случаи и темы. Столь резкое изменение информационного поля ребёнка может нанести ему вред. Пытайтесь гармонизировать нагрузку в диалоге.
  • Берегите сознание детей! Увеличение времени, проводимого, в сети, влечет усиление опасности вовлечения детей в негативный контент. Интересуйтесь он-лайн жизнью своих детей, тем более, если они остаются дома одни.
  • Безопасность превыше всего! Это касается не только профилактики здоровья. Важно предостеречь наших детей, особенно относительно детей, остающихся дома одних, от правонарушений, мошенничества.
  • Движение – жизнь! Не забудьте про двигательную активность детей. В сети много различных зарядок, комплексов упражнений. Делайте это вместе!
  • Не забывайте о правильном питании! Три основных приёма пищи и три здоровых перекуса в день – основа здорового питания. Многие из нас давно не готовят дома, очень желательно возродить этот полезный навык.
  • В сети много прекрасных материалов, которые можно использовать для творчества, познания и развития нас и наших детей. Выделите полчаса в день для активного поиска интересного. Открытия вам гарантированы!
  • Родительству стоит учиться! Используйте появившееся время для совершенствования своих родительских компетенций, расширения психолого-педагогических знаний и способностей, укрепления детско-родительского диалога. Тем более, что пространство для практики – огромно!
  •  Карантин укрепляет семью! Общайтесь друг с другом, используйте появившееся время для поддержания и/или заведения семейных традиций.

Вместе читайте, смотрите и обсуждайте фильмы, играйте в компьютерные игры, создайте семейный спектакль или семейный альбом, изучите биографию предков или историю родных мест.

Информация к размышлению. И. Ньютон сделал свои главные открытия в родном захолустном Вулсторпе, где спасался от Великой чумы, бушевавшей в Лондоне с 1665 по 1667 гг. А осенью 1830 года в связи с эпидемией холеры Пушкин сильно задержался в селе Болдино. За это время завершена работа над «Евгением Онегиным», циклами «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написана поэма «Домик в Коломне» и около 32 лирических стихотворений», - рекомендует Елена Полонская. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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