Общество

Комитет по экономическому развитию не усмотрел нарушения закона в соседстве пивного магазина и детсада в Борисовичах

Нарушения действующего законодательства в расположении «Пивовароff» на первом этаже дома № 8/12 по улице Пражской в деревне Борисовичи не усматривается, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Так он ответил на обращение горожанки по поводу неуместного соседства объекта с детским садом «Малышок», опубликованное на сайте губернатора.

«Хотелось бы узнать, на каком основании рядом с детским садом в Борисовичах появился пивной магазин? Да, он ещё не открыт, но судя по вывеске - это очередная «Литра». Соседство детского сада с таким заведением считаю недопустимым. Прошу дать ответ по данной ситуации», - написала местная жительница Елизавета Румянцева.

«На первом этаже этого же дома перед одной из дверей размещена вывеска «Пивовароff» Псковский завод», информация о начале деятельности какого-либо объекта торговли или общественного питания отсутствует», - сообщил Андрей Михеев.

По его словам, сотрудники областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике установили, что расстояние от входа детского сада «Малышок» до входа в будущий объект торговли или общественного питания «Пивовароff» составляет более 50 метров, следовательно, он находится за пределами прилегающих территорий.

Он также отметил, что такое расстояние от основного входа для посетителей образовательной организации до входа для посетителей объекта торговли или общепита определено соответствующим постановлением администрации Псковского района от 15 августа 2019 года. Границы 50-метровой зоны определяются путем замера кратчайшего маршрута движения пешехода (по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам).