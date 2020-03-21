Общество

SuperJob набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал вакансию добровольцев, которые должны стать невосприимчивыми к COVID-19 специалистами.

Для того, чтобы стать добровольцем, потенциальному соискателю должно быть не больше 35 лет, у него не должно быть хронических заболеваний и проблем с легкими. Кроме того, важным условием является наличие медицинского образования.

Добровольцам предстоит оказаться в зоне заражения коронавирусом и контактировать с больными, чтобы переболеть коронавирусом под присмотром врачей, которые незамедлительно будут применять все доступные для лечения средства. Таким образом, добровольцы переболеют COVID-19 в легкой форме и получат иммунитет.

Это позволит не повторить ошибок стран, медицинские системы которых не справляются с распространением вируса, а значительная часть врачей и медперсонала заражены коронавирусом на фоне круглосуточной работы, которая снижает иммунитет.

В настоящий момент решения со стороны российского правительства по данному вопросу нет, но SuperJob принимает превентивные меры: чтобы, если такое решение будет принято, с нашей стороны все было готово.