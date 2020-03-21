Общество

Весенний месячник стартует в Пскове с 1 апреля

Весенний месячник стартует в Пскове с 1 апреля. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Месячник по благоустройству и санитарной уборке территории Пскова будет проходить с 1 по 30 апреля. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Пскова, рекомендовано провести санитарную уборку и очистку прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

Управлению городского хозяйства администрации города Пскова надлежит обеспечить координацию выполнения работ по санитарной уборке городских территорий. Вывоз мусора будет осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств.

МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» поручено обеспечить участников месячника необходимым инвентарем для проведения санитарной уборки города и осуществлять сбор мусора в контейнеры, предоставленные регоператором.