Общество

«Почта России» приостановила прием посылок в ряд стран

«Почта России» приостанавливает прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

На сегодняшний день, временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту из-за коронавируса Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы Острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи (Чили), Мьянма и Эквадор.