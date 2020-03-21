Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска: жизнь Псковской области в условиях коронавируса, чем могут обернуться для псковских предпринимателей ограничительные меры, связанные с пандемией, а также перспективы финансирования реставрации пяти псковских храмов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова. Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.