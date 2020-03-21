Общество

Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Распространение коронавируса не является причиной для того, чтобы не платить кредит, но получить отсрочку некоторые заемщики все же смогут. Об этом в эфире Радио Sputnik рассказала юрист Екатерина Духина.

«Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства», — отмечает эксперт. И даже если форс-мажор прописан в кредитном договоре, то это вовсе не освобождает от выплат по взятым на себя обязательствам.

Юрист пояснила, что получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом возможно благодаря вступившему 31 июля 2019 года в силу закона об ипотечных каникулах. Духина отметила, что, согласно этому закону, заёмщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что его материальное положение ухудшила ситуация с коронавирусом.

Для применения закона заёмщику необходимо сформировать заявление в банк со ссылкой на коронавирус. «Это является основанием для получения отсрочки по кредиту», — считает юрист.

Из-за ситуации с COVID-19 Центробанк ввёл временные регуляторные послабления для банков. До 30 сентября кредитные организации получат возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга заёмщика из сфер туризма и транспорта.