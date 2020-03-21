Общество

Псковичке, родившей ребенка в Эстонии, помогли вернуться в Россию в условиях карантина

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и руководитель псковского территориального представительства МИД России Александр Иванов помогли псковичке, родившей ребенка в Эстонии, вернуться в Россию. В связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса, у женщины возникли сложности.

Как сообщила Наталия Соколова корреспонденту Псковской Ленты Новостей, 15 марта в ее адрес через соцсети поступило обращение от псковички, которая сообщила о том, что несколько дней назад родила ребенка в городе Выру (Эстония), 17 марта ее должны были выписать, но она не может получить документы на ребенка. В Эстонии объявили карантин в связи с распространением коронавируса, выезд с территории страны был возможен только при наличии документов на ребенка, а российское посольство в Таллине, в компетенции которого находится данный вопрос, ограничило прием граждан. До консульского отдела в Тарту было не дозвониться. Кроме того, в связи с карантином друзья псковички, которые собирались ее забрать из Выру, не могли пересечь границу. И тогда женщина обратилась к детскому омбудсмену в Псковской области.

Наталия Соколова обратилась в псковское представительство МИД, где помогли связаться с российским консулом в Тарту и договориться, чтобы он принял документы на оформление выезда в электронном виде, и процесс ускорился. Также детский омбудсмен постаралась успокоить псковичку, объяснив, что ее не оставят наедине с проблемой.

«Документы были сделаны быстро, спасибо и МИДу, и консулам за отзывчивость. Уже в пятницу женщина была дома и сейчас вместе с ребенком находится на карантине», - заключила Наталия Соколова.

Псковичка выразила благодарность детскому омбудсмену за помощь и поддержку в трудной ситуации, оставив обращение на сайте губернатор.60. «Хочется особо отметить душевность, отзывчивость и внимательность Наталии Викторовны. Слова не расходятся с делом», - отметила она.