Общество

Заработал сайт с бесплатными сервисами для самоизолированных россиян

В России появился интернет-ресурс со списком сервисов, которые могут пригодиться гражданам, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса. С 23 марта он доступен по адресам все.онлайн и vseonline.online, пишет «Российская газета».

Разработка и запуск ресурса - совместный проект Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика», реализованный при поддержке крупнейших российских интернет-компаний и сервисов. Сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. В списке доставка продуктов и готовой еды, транспортные сервисы, сервисы образования, организации досуга.

«Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через интернет, многие, чтобы перейти на удаленную работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площаки, - сказал премьер-министр Михаил Мишустин. - Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам».

Многие сервисы в рамках акции предлагают свои услуги на бесплатной или условно-бесплатной основе.