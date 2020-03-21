Общество

Конкурс «Разноцветные капли» и эко-флешмоб «Я – Вода» стартовали в России

22 марта, в Международный день водных ресурсов, по всей России стартовали VII конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» и новый эко-флешмоб «Я – Вода». Мероприятия пройдут в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России», а в составе жюри конкурса «Разноцветные капли» войдут деятели культуры и представители Минприроды России, включая министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.

«С каждым днем вопросы экологии, рационального природопользования и бережного отношения к водным ресурсам все больше волнуют граждан России, люди хотят помочь берегам и водоемам Родины. Наша задача, как государства, создать все условия для реализации этих амбиций», - отметил Директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.

Показать и рассказать о любимом водоёме сможет каждый желающий благодаря конкурсу «Я – вода». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре федеральной целевой программы «Вода России», узнать подробности конкурса и принять участие можно через официальные аккаунты ФЦП «Вода России» в социальных сетях или по хештегу #я_вода

В 2020 году отличительной особенностью просветительских мероприятий программы «Вода России» стала расширенная повестка, посвящённая роли водных ресурсов и объектов в годы Великой Отечественной войны. Так, на официальном портале voda.org.ru открылся специальный раздел, а в конкурсе «Разноцветные капли» предусмотрены две номинации, благодаря которым подрастающее поколение сможет увидеть Великую Отечественную войну с неожиданной стороны.

Всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводится Минприроды России с 2014 года в рамках программы «Вода России». Всего за время проведения конкурса было прислано более 50 000 работ. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 3 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки по 22 номинациям принимаются до 31 мая 2020 года.

Формат конкурса позволяет детям реализовать свои творческие способности, а параллельно задуматься и самим сделать выводы о роли воды в нашей жизни и о влиянии, которое каждый оказывает на водные ресурсы.

Всемирный день Воды отмечается ежегодно 22 марта в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года. В России в этот день традиционно проводятся тематические мероприятия. Всемирный день Воды призван привлечь максимальное внимание к вопросам состояния водных объектов и проблеме качества питьевой воды.