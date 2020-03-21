Общество

Минздрав сообщил о запуске серийного производства тестов на COVID-19

На этой неделе в России будет запущено серийное производство тест-систем для диагностирования коронавирусной инфекции. Об этом сообщает министерство здравоохранения РФ, пишут «Известия».

Планируемая мощность производства - до 50 тыс. тестов в сутки.

«ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», - цитирует слова сообщения «РИА Новости» в понедельник, 23 марта.