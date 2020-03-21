Общество

Псковская область стала аутсайдером рейтинга регионов по уровню зарплат в отраслях

Псковская область заняла последнюю строчку рейтинга регионов по уровню зарплат в отраслях, следует из рейтинга, опубликованного РИА Новости.

«Самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники - в среднем они зарабатывают свыше 350 тысяч рублей в месяц. Это в полтора раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая достигает 200 тысяч. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа могут похвастаться третьим по величине доходом - их средний заработок превышает 150 тысяч рублей.

На последней строчке рейтинга, как говорится в материалах исследования, в этом году оказались госслужащие из Псковской области, получающие в среднем 35 тысяч рублей.

В среднем по стране в 2019 году номинальные зарплаты выросли на 9,1% - примерно до 41 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом разница между субъектами существенная. В отраслевом разрезе картина также неоднородна.

Как следует из анализа, в 23 субъектах России самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном это нефть и газ, но хорошие доходы и у тех, кто добывает металлические руды или уголь.

Высокими заработками могут похвастаться и работники финансовой отрасли, в основном это банковская сфера. Самые высокие зарплаты у финансистов в 14 регионах, а в 30 субъектах эта сфера входит в тройку лидеров.

Интеллектуальный труд также зачастую оплачивается неплохо. Отрасль «Деятельность профессиональная, научная и техническая», которая включает в себя следующие виды: аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие, в 17 регионах — самая высокооплачиваемая. Причем в трех субъектах наиболее высокие зарплаты сосредоточены именно в научной деятельности, то есть исследователи в этих регионах — самые обеспеченные работники.

Эксперты отмечают, что в экономически слабых регионах, где общий уровень зарплат невысокий, наиболее высокооплачиваемые рабочие места бывают сосредоточены в госслужбе. Также в небогатых субъектах относительно большие зарплаты следует искать в транспортной отрасли и в энергетике.