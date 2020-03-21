Общество

Псковский обком КПРФ приостановил прием граждан из-за коронавируса

В целях обеспечения безопасности граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции Псковский обком КПРФ на период карантина приостанавливает прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщается в телеграм-канале обкома.

При необходимости обращения предлагается воспользоваться электронной почтой: e-mail: kprf-pskov@rambler.ru, факсом: 8-8112- 56-81-79 или направить обращение в письменном виде почтовым отправлением по адресу: 180016, г.Псков, ул.Народная, 6.

Также обком довел до сведения граждан график дежурства в Псковском обкоме КПРФ на период карантина:

Понедельник - Алексеенко Петр Васильевич 8-911-365-53-29

Вторник - Михайлов Дмитрий Юрьевич 8-921-115-17-56

Среда - Бондарев Владимир Петрович 9-911-356-18-21

Четверг - Богданов Сергей Михайлович 8-911-367-87-74

Пятница - Никифорова Юлия Валентиновна 8-953-233-02-45.