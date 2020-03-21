Общество

Изолятор временного содержания построят в Гдове через несколько лет

Изолятор временного содержания отдела МВД России по Гдовскому району (улица Никитина, 3) будет построен не позднее 2024 года. На сайте госзакупок объявлен аукциона на разработку проектно-сметной документации.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 410 тысяч рублей, источник финансирования - средства федерального в рамках гособоронзаказа.

Проект должен быть готов к 20 сентября 2022 года. Лимит наполнения ИВС - 18 мест. С учетом шлюза и прогулочного двора объект займет 783,14 кв. м, контрольно-пропускной пункт - 114 кв. м, гараж-стоянка для оперативно-служебного транспорта - 120 кв. м, площадка для двух мусорных контейнеров – 4,4 кв. м.