Общество

Проблемы с учебой в университете: кто придет на выручку

Наверняка, каждый студент, в той или иной мере, сталкивается с проблемами во время учебы – пропуском важных лекций, нехваткой времени на написание очередного доклада, непонятой темой, перегруженным расписанием, плохими оценками, вызванными недосыпанием и стрессом.

Несмотря на то, что учеба в высшем учебном заведении – это не детский сад или школа, где за подопечными бегают преподаватели, студент не остается один на один со своими проблемами. Итак, куда, к кому обращаться?

Деканат и бухгалтерия

Игнорирование «хвостов» или долгов по оплате ни к чему хорошему не приведет. Куда разумнее обратиться в деканат или бухгалтерию, чтобы совместно подумать над возможным решением – от переноса долгов на следующий семестр до рассрочки или академического отпуска. Возможно, вам удастся просто договориться на комфортных для себя условиях и спать спокойно.

Сами преподаватели

Бывают исключения, когда лекторы не заинтересованы ни в студентах, ни в своем предмете, но чаще преподаватель готов пойти навстречу возникшим вопросам и непониманиям, особенно если видит блеск в глазах своих подопечных. Поэтому за помощью в учебных вопросах можно обращаться к большинству преподавателей. Тем более, если он курируют курсовые и дипломные проекты.

Со своей стороны, если преподаватель назначает дополнительные занятия и консультации в виде факультатива, не приходить на них – признак неуважения.

Репетиторы

В отличие от школьной программы, найти репетиторов, которые могут подтянуть студента или подготовить его к сессии, сложнее. Тем более если речь идет о специфических предметах, как математический анализ, основы синхронного перевода, макроэкономика и так далее.

Нередко репетиторов для помощи в учебе удается найти среди своих же преподавателей, которые с охотой идут на «платное» сотрудничество, заполняя пробелы в знаниях у инициативных студентов. Минус репетиторства – платный формат сотрудничества. Плюсы – возможность заработать очки репутации у преподавателя, если он ведет у вас пары.

Коллеги по студенческому цеху

Определенную поддержку своему коллеге окажут и студенты с вашего курса или факультета. Взять конспект с лекции, на которой вы не были, обсудить вопросы на экзамен в коллективном чате, поделиться учебником или методичкой – все это распространенная практика. Достаточно минимальной социализации и готовности также прийти на помощь, когда она от вас понадобится.