Общество

Онлайн-репетиторов становится все больше

По статистике в Москве каждый четвертый ученик средних классов и каждый второй старшеклассник занимаются с репетиторов. Даже при самых приблизительных подсчетах окажется, что хороших преподавателей столицы, готовых заниматься с учениками помимо классной работы, не хватит для удовлетворения спроса.

Тем не менее, ученики занимаются, готовятся к экзаменам, подтягивают сложные предметы. И сказать за это стоит сервисам онлайн репетиторства. Сложно сказать, смогут ли онлайн репетиторы вытеснить «традиционный» формат преподавания, но свои особые преимущества у них все же есть.

В любом городе и из любого города

Покрытие интернета, его доступность, а также количественное расширение аудитории за счет возрастных пользователей в последние годы, позволило выйти в Сеть большому числу потенциальных репетиторов.

Теперь те, кто хочет и может преподавать в удаленном формате, могут сотрудничать с клиентами из других городов – репетиторы из регионов преподавать москвичам и наоборот.

Аналогичная ситуация с целевой аудиторией – у них появилась возможность не ограничивать выбор преподавателями из местных школ, выбирая оптимального репетитора из сотен анкет.

Возможность выбирать

Несмотря на то, что самый высокий спрос наблюдается всего на 3 предмета, порой ученикам приходится искать репетиторов по более экзотическим дисциплинам. И найти их, как показывает практика, проще именно в интернете. А для небольших населенных пунктов интернет становится единственным разумным вариантом.

Кроме того, учитывая ассортимент анкет репетиторов онлайн, вероятность того, что вы найдете преподавателя, подходящего не только квалификацией, но и по личным качествам именно вам, растет. Рейтинг, описание опыта работы, возможность сразу узнать стоимость услуг и свободное время для занятий – все это только упрощает выбор.

Так ли удобен онлайн формат

Конечно, преподавание в удаленном режиме, не сидя за столом лицом к лицу со своим «визави», имеет свои особенности. Некоторые предметы преподавать можно с помощью видеочата, другие – требуют наличия специализированных инструментов, виртуальных классных досок, функционала для проверки работ, начертания функций, графиков и так далее.

В Сети можно найти специализированные платформы, объединяющие репетиторов и учеников. Кроме рейтинга и анкет на их страницах есть необходимые инструменты для плодотворного общения и обучения по Сети.