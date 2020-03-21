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Общество

Псковская и Новгородская области уточнили более 400 км общей границы

23.03.2020 15:21|ПсковКомментариев: 0

Уточнено порядка 410 км границы межу Псковской и Новгородской областями. Об этом стало известно во время заседания профильной межрегиональной рабочей группы, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии, помимо представителей администраций Псковской и Новгородской областей, приняли участие специалисты региональных управлений Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Специалисты приняли решение о завершении первого этапа работ.

Также участники совещания обсудили вопросы подписания соглашения между губернаторами двух областей об уточнении границы между субъектами и проведении второго этапа работ по описанию прохождения ее линии.

Как отметили в комитете по государственному имуществу Псковской области, после полного согласования границы между субъектами РФ предстоит проверка документов в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Итоговые данные будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Отметим, уточнение границ Псковской области с другими субъектами Российской Федерации проводится в соответствии с поручением правительства РФ, которым утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов России. Ранее уже была завершена процедура согласования почти 300 км границы с Ленинградской областью. Соответствующие документы утверждены Собраниями депутатов субъектов РФ и находятся на рассмотрении профильных специалистов.

Напомним, для увеличения инвестиционной привлекательности региона по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на кадастрирование земель выделено порядка 200 млн рублей гранта, который был предоставлен за высокие показатели эффективности региональной администрации в прошедшем году.

Теги: #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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