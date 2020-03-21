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Марина Гаращенко отметила правильно организованную работу Стругокрасненской больницы в период угрозы коронавируса

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области и новый главврач Дмитрий Мельцер совершили обход Стругокрасненской межрайонной больницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бывшая исполняющая обязанности главврача провела экскурсию и рассказала, как работает больница в период карантина. «Дети заходят через отдельный вход. Для взрослых задействовано два входа, в том числе открыт и черный, чтобы не было скопления людей. Мы также попросили по возможности решать вопросы дистанционно», - рассказала она.

Марина Гаращенко отметила, что пенсионеры являются самой уязвимой группой населения, и еще раз подчеркнула, что им необходимо оказывать патронаж на дому.

Сотрудница больницы сообщила, что в поликлинике работу на дому производит один терапевт, однако, заявок немного, поэтому он справляется.

Марина Гаращенко попросила тщательно организовывать работу передвижного медицинского комплекса, который был получен больницей в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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Врачи также отметили, что в последнее время количество приходящих в поликлинику снизилось благодаря информационной работе, которая проводится в районе.

«Необходимо отметить правильно организованную в больнице работу в такой достаточно сложный эпидемиологический период», - заключила Марина Гаращенко.