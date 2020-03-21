Общество

Пять новых услуг по социальной поддержке населения внедрено на площадке МФЦ Псковской области

Пять новых услуг по социальной поддержке населения внедрено на площадке Многофункционального центра Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, это стало возможно благодаря заключенному ранее соглашению с региональным комитетом по социальной защите.

Жители Псковской области теперь смогут обратиться за назначением и выплатой государственного ежемесячного пособия на ребенка, в том числе одиноким матерям, а также пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на ребенка (детей) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Комментируя расширение перечня услуг по мерам социальной поддержки, директор МФЦ Екатерина Ершова заметила, что оно проводится в плановом режиме. «Напоминаем, что в связи с эпидемической ситуацией прием граждан ведется исключительно по предварительной записи. Просим жителей Псковской области с пониманием отнестись к предпринятым мерам. Они направлены на минимизацию времени нахождения граждан в общественном месте без уменьшения ежедневного количества принятых заявителей. Закрытие или ограничение приема возможно только по особому распоряжению», - подчеркнула Екатерина Ершова, призвав псковичей отложить на время несрочное оформление документов.

Забронировать талон на прием можно посредством мобильного приложения «Мои документы онлайн», на официальном сайте mfc.pskov.ru, непосредственно в отделе приема заявителей на стойке администратора или по номеру телефона отдела (контакты размещены на официальном сайте). По всем интересующим вопросам также можно обратиться по телефону горячей линии - 8 (800) 100-60-11.