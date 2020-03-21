Общество

Александр Котов: Есть основания предполагать, что все трое уполномоченных сохранят свои должности

Предложение о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова направил в Псковское областное Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. Срок полномочий омбудсменов истекает в конце апреля, решение о назначении кандидатуры на новую пятилетку предстоит принять депутатам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Областное Собрание на протяжении ряда лет очень конструктивно взаимодействует с уполномоченным по правам человека. Мы систематически получаем информацию о его работе, она строится достаточно эффективно. Кроме того, Дмитрий Владимирович сам проявляет активность и вносит в Псковское областное Собрание депутатов предложения по изменению существующего законодательства. Уверен, что большинство депутатов поддержит кандидатуру Дмитрия Шахова для назначения на новый срок», - прокомментировал поступление пакета документов председатель регионального парламента Александр Котов.

Спикер сообщил, что в ближайшее время в установленном порядке направит уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой информацию о поступившей кандидатуре на согласование. «Надеюсь, что его активность не останется незамеченной на федеральном уровне, и такое согласование мы получим», - добавил Александр Котов.

Также спикер напомнил, что ранее областное Собрание направляло на согласование детского омбудсмена Анны Кузнецовой кандидатуру Наталии Соколовой. «Ответ уже получен, на апрельской сессии мы будем рассматривать вопрос о назначении уполномоченного по правам ребенка в Псковской области на новый срок полномочий», - сообщил Александр Котов.

Документы по кандидатуре третьего регионального омбудсмена – по защите прав предпринимателей – поступят в ближайшее время. «Процедура идет своим чередом, известно, что Аркадия Мурылева уже поддержало профильное сообщество – кандидатура рассматривалась на общественном совете с участием предпринимателей», - напомнил председатель Собрания депутатов. По словам Александра Котова, с бизнес-омбудсменом у областного парламента также выстроено успешное взаимодействие – Аркадий Мурылев является активным участником обсуждения всех законодательных инициатив, которые так или иначе влияют на развитие малого и среднего предпринимательства и развития бизнеса в регионе.

«Есть основания предполагать, что все трое уполномоченных сохранят свои должности. Но всё решит тайное голосование», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, все региональные омбудсмены назначаются на должность и освобождаются от нее Псковским областным Собранием депутатов. 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии регионального парламента кандидатуры троих уполномоченных были утверждены большинством голосов. Дмитрия Шахова в ходе тайного голосования поддержали 29 депутатов, Наталию Соколову – 31 парламентарий, в поддержку Аркадия Мурылева поступило 32 голоса – для того, чтобы вступить в должность, бизнес-омбудсмену пришлось сложить депутатские полномочия. Пятилетний срок полномочий, установленный законом, истекает в 2020 году.