Общество

Педагоги и ветераны педагогического труда из Писковской школы отдохнули в «Хилово»

На минувших выходных педагоги и ветераны педагогического труда из Писковской средней общеобразовательной школы отдохнули в санатории «Хилово». Всего в этом туре выходного дня приняли участие 12 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе. Такой возможностью они смогли воспользоваться в рамках трехстороннего соглашения, устанавливающего дополнительные меры социальной поддержки работников сферы образования Псковского района в целях улучшения состояния их здоровья и предупреждения профессионального выгорания.

Напомним, что соглашение было заключено 31 октября 2019 года между Псковской районной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ (председатель Вера Чапчук), Псковским облсовпрофом (председатель Ульяна Михайлова) и санаторием «Хилово». В соответствии с соглашением Псковский облсовпроф совместно с санаторием обеспечил финансирование санаторно-курортных услуг.

Своими впечатлениями от поездки поделилась член первичной профсоюзной организации Писковской школы Татьяна Кудрявцева: «Мы прекрасно отдохнули, на второй день я забыла про боли в ногах, просто летала. Мы забыли о телевизоре и даже о книгах, много гуляли, отдыхали, проходили процедуры, играли в теннис и боулинг. В санатории очень вежливый и приятный медперсонал. Всё очень понравилось. От нашего маленького коллектива благодарим Псковский облсовпроф и коллектив санатория «Хилово» за такую возможность».

Добавим, что ранее на отдыхе в «Хилово» побывали члены первичных профсоюзных организаций Середкинской средней школы и Быстрецовской основной школы, а также Остенской и Верхолинской школ. 27 марта по данному соглашению в санаторий должны отправиться работники еще одной школы Псковского района.