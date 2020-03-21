Общество

Повестка в Хогвартс или в армию: В соцсетях обсуждают сову, сидящую на дереве во дворах на Народной

Псковичи обсуждают в соцсетях сову, сидящую на дереве во дворах за зданием мебельного магазина на Народной, 14. В группе «Жесть по-псковски» социальной сети «Вконтакте» опубликовано сообщение: «Сову никто не терял? Сидит за Мебельным, а вокруг галки кружат». К сообщению автор приложил фотографию совы, сидящей на ветвях дерева. Снимок, по всей видимости, сделан из окна жилого дома.

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Очевидец сообщает, что это совенок, и сидит на дереве он уже долго, галки пытаются его атаковать. Неравнодушные горожане позвонили в расположенный неподалеку от Пскова птичий питомник, но там им сообщили, что смогут принять сову, если те ее сами снимут и привезут. «А он сидит на уровне 4-5 этажа», - переживают горожане.

Подписчики сообщества активно комментируют фотографию совы. Одни предполагают, что это «кого-то в Хогвартс забирают или в армию», другие - что кому-то с совой «дистанционное домашнее задание прилетело».