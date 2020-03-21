В Псковской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» началась отчетно-выборная кампания.
Сегодня, 23 марта, состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «Псковская ГРЭС», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
С отчетом о работе профсоюзной организации выступил Андрей Сидоркевич. По результатам обсуждения деятельности профсоюзной организации единогласным решением работа председателя и профсоюзного комитета была признана удовлетворительной. Также в ходе заседания были намечены планы на следующий отчетный период.
Председателем первичной профсоюзной организации «Псковская ГРЭС» на период 2020 – 2025 годы был избран Андрей Сидоркевич.
Президиум Псковской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» поздравляет Андрея Иосифовича с избранием на должность председателя ППО «Псковской ГРЭС».