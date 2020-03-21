Общество

Директор великолукской школы: Проголосовав за поправки в Конституцию, мы выразим поддержку президенту

Участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию - это гражданский долг каждого, ведь это основной документ, по которому живет вся страна. Голосовать обязательно нужно, ведь таким образом мы выражаем свою поддержку тех действий президента, которые он предпринимает для укрепления порядка и власти в стране. Такую позицию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выказала директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского», депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова.

Елена Даньшова отметила, что Конституция, которая была принята в 1993 году, - это Конституция переходного периода. «Сейчас, когда мы уже действительно построили демократическое общество, назрели необходимые поправки в плане усовершенствования системы государственного порядка. Блок поправок, который касается структур органов государственной власти, полномочий и перераспределения части полномочий - это безусловно своевременная мера», - считает она.

По мнению депутата, все поправки, касающиеся социальной жизни, очень своевременны. «Обеспечение социальной защищенности сейчас очень важно для нашего населения. Эти поправки как раз и гарантируют такую защищенность. Мне очень импонирует возвращение к исконным традициям, к исторической памяти. Историю нельзя переписывать, нужно вернуться к своим истокам. Мы - многонациональный, многоконфессиональный народ, мы всегда жили вместе, жили единой страной и единой историей. Это забывать никак нельзя, к этому нужно очень уважительно и трепетно относиться», - пояснила Елена Даньшова.

«На голосование я обязательно пойду. Я директор школы и в силу профессии работаю с родителями и общественностью. Конечно, люди задают вопросы, приходится объяснять, почему возникла такая необходимость, что будет нового. Надеюсь, они тоже проявят сознательность и проголосуют», - заключила собеседник.